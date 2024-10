Inter, Taremi ha già convinto: quella somiglianza forte farà felice Inzaghi

Un lusso quasi per Simone Inzaghi, ripensando alla scorsa stagione in cui non ha potuto fare affidamento su un'alternativa così valida rispetto ai titolari. Operazione di mercato già promossa a pieni voti e messaggio alla nuova proprietà: non esistono operazioni da bocciare a prescindere, qualsiasi sia il parametro di giudizio. Taremi non sarà più giovanissimo, ma si conferma occasione succulenta di mercato sfruttata. L'usato garantito talvolta può tornare utilissimo.