Lo scudetto passa dalle ‘piccole’: Inzaghi a caccia della sua vecchia Inter

L'Inter era stata infallibile con le squadre dall'ottavo posto in giù, poi nel 2022 si è persa e ora deve ritrovare il ritmo scudetto

"Simone Inzaghi sa bene che un mancato successo con il Verona questo pomeriggio vanificherebbe tutto. Nella prima parte di stagione, ovvero fino a fine gennaio, la sua formazione aveva perso solo due punti contro le squadre dall'ottavo posto in giù in classifica (più precisamente con la Sampdoria), mentre a febbraio e marzo, contro la stessa fascia di avversari, ha lasciato per strada 9 punti (ko con il Sassuolo, pari con Genoa, Torino e Fiorentina). Ecco perché non ha più il primato in classifica e, pur con una gara da recuperare (quella con il Bologna), è costretto a inseguire. Il tecnico di Piacenza sa bene che per sognare la seconda stella dovrà essere perfetto negli incontri da vincere assolutamente come per esempio i prossimi due contro Verona e Spezia, in programma prima di Pasqua", analizza il Corriere dello Sport.