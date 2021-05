Inter, Inzaghi appena sotto Allegri per vittorie: tre trofei, due vinti contro la Juve

Inzaghi non sbarca sul pianeta nerazzurro da novellino o quasi. Al contrario, nelle sue 5 stagioni alla Lazio ha sempre mantenuto la squadra nelle prime posizioni

L'imperativo in casa Inter deve essere sempre quello di provare a vincere, ancor di più dopo il campionato appena vinto. E Simone Inzaghi non è estraneo alla vittoria, come ricorda il Corriere dello Sport: "Doveroso sottolineare che Inzaghi non sbarca sul pianeta nerazzurro da novellino o quasi. Al contrario, nelle sue 5 stagioni alla Lazio ha sempre mantenuto la squadra nelle prime posizioni, ma soprattutto ha vinto. Considerando il calcio italiano, nell’ultimo lustro, Simone è il tecnico più vincente dopo Massimiliano Allegri. E’ vero che quest’ultimo viaggia forte in questo senso: nonostante i due anni di stop, infatti, sono 6 i titoli raccolti. Ma l’allenatore piacentino ne ha messi insieme esattamente la metà: 2 Supercoppe (superata la Juventus in entrambe le occasioni) e una Coppa Italia. Al terzo posto di questo mini podio c’è Pirlo, con i 2 trofei di questa stagione. Mentre i vari Sarri, Montella, Gattuso e pure lo stesso Conte si devono accontentare di uno soltanto. Qualcosa vorrà pur dire...".