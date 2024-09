Iori: “Inter, le rotazioni non danno garanzie. Rispetto al 2023…”

"Ho in mente l'Inter del Triplete, squadra offensiva ma che trovò il suo equilibrio. Se tutti si mettono al servizio, la soluzione si trova. Serve equilibrio, perché in una stagione da 55-60 partite si va sulle montagne russe. Fonseca non era stupido prima e non è un profeta ora, sta cercando una soluzione in un contesto difficile. Ha avuto il merito di seguire la logica di mettere in campo i migliori, togliendo Loftus-Cheek che se non in forma è regalato agli avversari un uomo, inserendo un centravanti in più. E poi ha dovuto giocare anche contro il fantasma del derby ed era dura, ma ha trovato gli stimoli giusti. Ora vedremo in partite 'normali' cosa accadrà".