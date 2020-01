CdS – Inter, Spinazzola non preclude l’arrivo di Young: ipotesi prestito per Lazaro?

L’arrivo di Leonardo Spinazzola risolve il problema della corsia mancina dell’Inter: l’ormai ex esterno della Roma contenderà una maglia da titolare a Biraghi e ad Asamoah, ma potrà tornare utile anche sulla destra. Il suo acquisto, secondo il Corriere dello Sport, non preclude l’ingaggio di Ashley Young, ma potrebbe avere delle ripercussioni sul futuro di Valentino Lazaro:

“La mossa Spinazzola risolverà il problema dell’investimento per la fascia mancina che era già stato programmato per la prossima estate. Fermo restando che adesso sarà necessario capire cosa succederà con Young. L’Inter proverà comunque a portarlo alla Pinetina in questo mercato di gennaio e darà in prestito Lazaro e Dimarco“.