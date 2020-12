Zidane: “Mi dispiace che Isco e Marcelo non giochino, ma conto su di loro. So che…”

Parlano tutti del suo addio al Real Madrid. Di Isco dicono che sia pronto a lasciare il club spagnolo dopo circa 300 presenze collezionate con la maglia del club della capitale. In Spagna, scrivono che Arsenal e l’Everton sono pronte a darsi battaglia per aggiudicarselo già nel mese di gennaio. Sul giocatore ci sarebbero secondo alcune voci anche Juve e Inter. Le ultime indiscrezioni che arrivano da AS parlano della scelta già fatta del calciatore: il Siviglia.

Zidane non lo considera un titolare e le stesse indiscrezioni raccontano che sia stato proprio l’allenatore a suggerirgli di lasciare la squadra a gennaio. Quando però all’allenatore è stato chiesto dello spagnolo e di Marcelo ha risposto così: «Se partono Isco e Marcelo nel mercato invernale? Conto su tutti i miei giocatori. Sono giocatori del Real. Non penso al se vogliono partire o meno, questo non posso saperlo. Quello che posso dire è che sono concentrati sul nostro lavoro e si allenano bene. Si stanno allenando bene e vedo tutti i giocatori molto coinvolti. Avranno anche loro occasioni per giocare».

E ha anche aggiunto: «Se mi fa male che loro due non giochino? Mi fa male perché sono giocatori che vogliono giocare. E con loro due in particolare so cosa abbiamo vissuto. È vero. Sono situazioni complicate. È la parte brutta del mestiere dell’allenatore. Sono io a dover decidere e a dovermi assumere questa responsabilità. Ogni partita devo fare la squadra e questo non cambierà fino all’ultimo giorno. Sono momenti complicati, sì».

