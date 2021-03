Isla: “Vidal è un idolo per me, mai visto un giocatore così. Può bere, guidare…”

In una lunga intervista a Channel 13, Mauricio Isla spende belle parole per Arturo Vidal

In una lunga intervista a Channel 13, Mauricio Isla spende belle parole per Arturo Vidal. I due hanno condiviso lo spogliatoio di Juventus e della Nazionale cilena. "Nessuno sa cosa rappresenti per lo spogliatoio, per i giovani. È un giocatore che può andare a cavallo e il giorno dopo essere il migliore in campo, non ho mai visto un giocatore così. Prima di entrare in campo mi innervosisco, Vidal no... Può uscire a bere, guidare una Ferrari, e nonostante ciò è ancora quello che vogliamo tutti in Nazionale. Sono un anno più giovane di lui e lo considero un idolo".