CorSera – La Lazio viola le norme: partitelle 3 contro 3 a Formello. “Ma le malelingue…”

“La partitella è tra verdi e blu, tre contro tre. Ce n’è una per ogni turno di allenamento: al mattino, al pomeriggio”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito a ciò che accade nel centro sportivo Fersini, utilizzato dalla Lazio per gli allenamenti. A Formello, nel corso degli allenamenti, Simone Inzaghi nella giornata di ieri ha diretto anche una partitella 3 contro 3, vietata dai protocolli e dalle norme vigenti a tal punto che i biancocelesti hanno messo una rete verde a protezione del campo. “In attesa del 18 maggio e della ripresa degli allenamenti collettivi, la Lazio si è portata avanti con il lavoro. Ma non è l’unica squadra che ha cominciato a intensificare i ritmi arrivando fino a questo punto, garantisce qualche malalingua”, chiosa il CorSera.