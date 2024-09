È Davide Frattesi il migliore in campo di Israele-Italia secondo Tuttosport. Per il quotidiano la prestazione del centrocampista dell'Inter è da 7: "Tenta una incursione al 21', arrivando in ritardo sulla proposta di Bastoni, poi appare fuori dal gioco, richiamato spesso dal ct anche per alcune situazioni gestite con poca lucidità. Quindi il colpo di petto che vale l'1-0 dell'Italia, settimo gol in azzurro e sesto nella gestione Spalletti. E subito, nella ripresa, potrebbe festeggiare il bis: bravo Gerafi in uscita bassa".