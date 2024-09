« Bastoni legato molto a Spalletti nonostante quel like sulle posizioni in campo all'Europeo? Chi conosce Bastoni sa che è un ragazzo positivo. Spalletti con il nuovo corso ha ammesso di mettere i giocatori nei ruoli ideali in cui giocano dentro al club. Dimarco è stato uno dei più grandi rimpianti dell'Europeo; non l'abbiamo visto a questo livello anche perché probabilmente ha sofferto il ruolo. Bastoni è una certezza e ha fatto il lavoro di Calafiori, muoversi da centrocampista centrale per eludere gli avversari e questo è il marchio del ct», ha sottolineato.

L'ex allenatore ha parlato anche di Frattesi ancora protagonista con l'Italia con il gol dell'uno a zero. «Ma non è titolare nell'Inter? Questa è una tematica delicata anche dalla passata stagione per Inzaghi. Davide è il miglior marcatore della gestione con sette gol segnati, come Raspadori, ma con meno gare giocate. Anche quando entra nell'Inter, subentra con una ferocia incredibile. Il problema, che poi non è un problema per l'Inter, è che ha davanti Barella, che mancava a questa Nazionale, e il professor Mkhitaryan che per Inzaghi in questo momento è insostituibile», ha concluso il mister.