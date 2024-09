Il colpo per 1-3 a Parigi contro la Francia può essere l'inizio del riscatto che la Nazionale di Luciano Spalletti stava cercando. I bookmaker credono che l'Italia possa ritrovare anche la continuità nella sfida di lunedì sera contro Israele, sul campo neutro di Budapest, per la seconda giornata del girone di Nations League. La vittoria degli azzurri si gioca infatti a 1,32 su Snai e Better, con il pareggio a 5 e il successo degli israeliani – sconfitti nei due precedenti durante le qualificazioni al Mondiale 2018 – a 9,50 volte la posta su William Hill. L'Over, a 1,60, è in vantaggio sull'Under, indicato a 2,20. Fra i risultati esatti in pole, in lavagna, lo 0-2 italiano a 6, seguito dallo 0-1 – come nell'ultimo scontro diretto – a 7. Se l'1-1 è proposto a 11, la vittoria di Israele per 1-0 paga 21.