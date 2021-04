La Stampa – Conte, istruzioni chiare all’Inter. È di nuovo il più bravo da quando…”

Il quotidiano analizza le parole dell'allenatore alla vigilia e presenta la sfida contro il Napoli di Gattuso

Le istruzioni sono state chiare alla vigilia della gara col Napoli. Vietato leggere i giornali perché si danno per scontato cose che lui per scontate non dà sicuramente. Il quotidiano La Stampa scrive: "Non fa conti, dunque, Conte . I giornali, però, si capisce che lui continua a leggerli. E nulla fa per nascondere il fastidio che gli provocano le critiche al gioco della capolista. Conte sa benissimo di essere stato a lungo il miglior allenatore in Italia, almeno in Italia. Lo è di nuovo dopo la retromarcia sulle idee di inizio stagione. Ha cambiato passo tornando all’antico e uscendo dall’Europa. La svolta in campionato, ora è chiaro, è arrivata nella sofferta andata contro il Napoli".

Questo Napoli però ha ancora bisogno di punti per puntare alla qualificazione in Champions e non lascerà nulla al caso. "Se batte l’Inter e giovedì la Lazio, con un calendario poi in netta di-scesa, Gattuso avrà almeno il quarto posto in mano. Il modo migliore per salutare Na-poli e farsi rimpiangere da De Laurentiis. Prima, però, deve superarsi: in Serie A non ha mai battuto l’Inter (un punto in sei sfide) né Conte (zero in tre)", conclude il quotidiano.