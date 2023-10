Italia, Acerbi titolare contro l’Inghilterra: Frattesi scalpita, out Bastoni?

Si avvicina il giorno della sfida tra Italia e Inghilterra, in programma domani sera a Wembley. Un match importantissimo per gli Azzurri in ottica qualificazione al prossimo Europeo. :Secondo La Gazzetta dello Sport, il ct Spalletti punterà ancora una volta su molti calciatori dell'Inter: "Ieri allenamento del gruppo al completo: anche chi ha giocato a Bari non si è limitato a semplice scarico. Per la gara con l'Inghilterra previsti i ritorni da titolari di Di Lorenzo e Acerbi a fianco all'interista uno fra Mancini e Bastoni, che sabato ha finito un po' acciaccato, a meno che Spalletti non scelga di puntare su Scalvini.

Considerando i minutaggi contro Malta, verso la conferma Barella e Berardi, in campo solo per 65'. Possibile che Cristante sostituisca Locatelli, da mezzala si candida Frattesi, ma occhio a Udogie, sabato impiegato in quella posizione. A meno che il c.t. non lo veda da laterale sinistro. Da sciogliere il nodo punta: Kean nella ripresa ha fatto bene in quella posizione e Scamacca non è ancora al top. A sinistra potrebbe scivolare Raspadori, ma Spalletti non ha escluso El Shaarawy".