Italia-Belgio, GDS: “Barella da 7, gol bellissimo. Bastoni? A tratti…”

Le pagelle del quotidiano sui due nerazzurri impegnati ieri nella gara contro il Belgio

L'Italia dimentica la delusione spagnola e si consola con il terzo posto della Nations League. Gli azzurri convincono e vincono contro il Belgio grazie alle reti di Barella e Berardi. La Gazzetta dello Sport promuove il centrocampista nerazzurro, per lui il voto è 7: "Conto in sospeso contro il Belgio: gol all'Euro e gol qui, bellissimo, il 100° di Mancini. Un tempo così così, un secondo alla Barella".

Sei per l'altro nerazzurro impegnato in camp, Alessandro Bastoni: "A tratti si rivede il Bastoni dominante, quello che avevamo perso di vista da un po' (da quando non ha più Conte all'Inter a dirla tutta)".