Italia-Bosnia, le formazioni ufficiali: due interisti dal primo minuto

Le scelte del commissario tecnico Luciano Spalletti per l'ultimo test amichevole prima della partenza per l'Europeo

L'Europeo di Germania si avvicina per l'Italia di Luciano Spalletti. Gli azzurri affrontano questa sera in amichevole la Bosnia a Empoli, nell'ultimo test a disposizione del commissario tecnico. Spazio quindi a qualche esperimento, tra conferme e sorprese, per capire a che punto sono i calciatori a disposizione, tra cui la cospicua colonia nerazzurra.