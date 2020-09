Italia-Bosnia, le scelte di Mancini: due nerazzurri in campo dall’inizio

Si avvicina Italia-Bosnia, gara di Nations League in programma venerdì sera al Franchi. Il Corriere dello Sport riporta le ultime di formazione che coinvolgono anche alcuni nerazzurri: “Ieri pomeriggio intanto la squadra si è allenata al Franchi. Mancini ha provato la stessa formazione provata già lunedì, con Donnarumma in porta, Florenzi, Bonucci-Chiellini e Biraghi in difesa, Zaniolo-Sensi- Barella in mezzo; Bernardeschi e Insigne, con Belotti preferito a Immobile. Qualche apprensione per uno scontro Meret-Zaniolo e per un trauma contusivo rimediato da Insigne. Ma i due napoletani stanno bene.