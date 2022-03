CorSera – Italia, caduta di stile di Jorginho, Immobile e Insigne: “Hanno pensato bene di…”

Un segno di resa, di sicuro una brutta caduta di stile. Il Corriere della Sera critica il comportamento di alcuni giocatori dell'Italia

Un segno di resa, di sicuro una brutta caduta di stile. Il Corriere della Sera critica il comportamento di alcuni giocatori dell'Italia , in primis Jorginho, Immobile e Insigne. Ecco perché:

"Colpisce, invece, la fuga di qualche azzurro, non degli acciaccati Verratti, Berardi e Gianluca Mancini, ma di Jorginho, Immobile e Insigne, che non hanno brillato a Palermo e hanno pensato bene di evitarsi il viaggio in Turchia. Forse è un segno di resa. Sicuramente una caduta di stile".