Italia, ampio turnover per Mancini: con il Galles chance da titolare per Bastoni

Gli Azzurri, già qualificati per gli ottavi di finale, chiudono la fase a gironi: previste numerose novità di formazione

Così scrive il Corriere dello Sport: "Per quanto riguarda la prima linea davanti a Donnarumma, è sicuro il debutto da titolare di Emerson Palmieri al posto di Spinazzola, fenomenale e dunque da preservare, anche alla luce della sua tenuta fisica non sempre solida. A destra invece Toloi dovrebbe vincere il ballottaggio con Di Lorenzo. In mezzo insieme ad Acerbi è atteso l'esordio di Bastoni, anche se questo significa rinunciare a Bonucci, comunque da non strizzare troppo".