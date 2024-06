La deludente sconfitta contro la Spagna ha lasciato il segno in casa Italia. E, soprattutto, pare aver convinto il ct Spalletti a operare qualche cambio in vista del match contro la Croazia. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Ci aspettiamo 2-3 cambiamenti di uomini, nessuna variazione di modulo. Ieri mattina Spalletti, dopo essersi confrontato con il presidente Gravina, ha strigliato la truppa, per una ragione su tutte: non ha visto in campo nulla di ciò su cui si era lavorato per quattro giorni. Vero che, come detto, la Spagna ci ha soffocato nella culla ogni idea, ma si poteva fare molto meglio. La Croazia, più stagionata e palleggiante, ci lascerà più spazio e più tempo per giocare.