Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull'Italia dopo la deludente sconfitta contro la Spagna: "Vado subito controcorrente, perché so cosa vuol dire essere nel mirino: troppe critiche per Di Lorenzo. Ha affrontato il giocatore più incisivo visto in questo Europeo, assieme a Bellingham al debutto: un "animale", e lui era l'unico con la gamba per stargli dietro, scegliendo quel modulo difensivo".