Italia, contro l’Ucraina quattro interisti in campo: cosa cambia dopo la Macedonia

Non è il momento di rilassarsi. Battuta la Macedonia del Nord, l'Italia necessità però di almeno un punto contro l'Ucraina per qualificarsi direttamente alla fase a gironi del prossimo Europeo. Per questo Spalletti cambierà il meno possibile. Che effetti avrà la sua piccola 'sistematina' alla formazione sui calciatori dell'Inter a disposizione? Lo scopriamo dal focus della Gazzetta dello Sport:

"Con tre cambi, se le indicazioni dall’allenamento di stamattina a Coverciano saranno confermate: in difesa il capitano Di Lorenzo (che venerdì era squalificato) al posto di Darmian; a centrocampo Frattesi per Bonaventura; nella linea offensiva Politano per Berardi. Dunque, in questo caso, Raspadori sarebbe confermato come centravanti - con eventuale staffetta con Scamacca a partita in corso - e Chiesa potrebbe replicare l’ottima gara giocata partendo dalla fascia sinistra". Confermati Acerbi, Barella e Dimarco.