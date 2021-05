Verso Euro 2020 – Italia, lunedì i convocati per l’amichevole con San Marino

Il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini diramerà lunedì la lista dei convocati in vista dell'amichevole con San Marino

Prove generali d'Europeo per la Nazionale, che a due settimane dal debutto con la Turchia in programma l'11 giugno all'Olimpico di Roma, venerdì 28 maggio (ore 20:45) affronterà San Marino alla Sardegna Arena di Cagliari. Sarà l'ultimo test prima delle convocazioni per l'Europeo, dato che entro la mezzanotte di martedì primo giugno Roberto Mancini dovrà ufficializzare la lista dei 26 convocati per il torneo continentale.