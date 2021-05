Valcareggi: “Conte resta all’Inter, così come Pirlo alla Juve. Allegri al Real”

Le parole dell'agente sul futuro di diversi allenatori

Intervenuto ai microfoni di Televomero, Furio Valcareggi, agente, ha parlato del futuro di diversi allenatori italiani: "So che Massimiliano Allegri aspetta il Real Madrid, so che i Blancos hanno prenotato i toscani. Antonio Conte resterà all'Inter così come Andrea Pirlo non si muoverà dalla Juventus. La Vecchia Signora sapeva che il "Maestro" avrebbe trovato delle difficoltà: lo aspetteranno anche nella prossima stagione. Fiorentina? Non è detto che arrivi Gattuso, ci potrebbe essere una sorpresa. Luciano Spalletti è un grande e aspetta il Napoli. Sarri non andrà alla Fiorentina: ha delle offerte importanti".