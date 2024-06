Era stato Modric, nel secondo tempo, a segnare per la Nazionale croata e nonostante i tentativi, pochi e comunque confusionari, l'Italia non era riuscita a segnare. Non fino all'ultimo minuto del recupero quando il giocatore della Lazio è riuscito a trovare il varco giusto. Croazia in lacrime e pure alcuni giocatori azzurri: paura scampata.