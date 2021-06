Italia-Galles, il turnover non tocca Barella. C’è Verrati dal 1′, debutto per Bastoni?

Il difensore dell'Inter potrebbe fare il suo esordio all'Europeo vista l'assenza di Chiellini. Il centrocampista nerazzurro ancora in campo

Andrea Della Sala

Questa sera l'Italia scenderà in campo contro il Galles, in palio c'è il primo posto del girone. Dopo aver conquistato gli ottavi di finale con un turno di anticipo, gli azzurri non vogliono mollare nulla e cercano altri tre punti. Mancini opterà per alcuni cambi, anche in vista degli ottavi e potrebbe toccare anche a Bastoni.

"Nell’Italia che affronta il Galles c’è un dubbio in ogni reparto. Il dilemma in attacco è sicuramente il più interessante. Sicuro Belotti al posto di Immobile, non è ancora chiaro chi saranno gli altri componenti del tridente ed è probabile che Mancini decida soltanto stamattina. Intanto è molto difficile che cominci dal 1’ Berardi: ieri l’attaccante del Sassuolo si è allenato a parte, per le conseguenze del pestone contro la Svizzera, e non avrebbe senso rischiarlo. Chi ai lati di Belotti? Insigne potrebbe andare in panchina, un po’ stanco dopo Turchia e Svizzera: allora ci sarebbe spazio per la coppia di esterni juventini Chiesa-Bernardeschi sulle fasce. Se invece Insigne fosse confermato, a destra giocherebbe con molta probabilità Bernardeschi più di Chiesa. Ieri è stata provata anche un’altra soluzione con Raspadori a sinistra del tridente. Per il giovane del Sassuolo sarebbe il debutto all’Europeo: non è escluso che il grande momento arrivi, magari a gara in corso", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Con il rientro di Verratti a centrocampo, sarà uno tra Barella e Locatelli a cedergli il posto. Potrebbe cominciare l’interista. In ogni caso Verratti non giocherà tutta la partita, per rendere graduale il rientro. Attesi cambi anche in difesa. Emerson dovrebbe dare riposo a Spinazzola, oltre a interpretare il ruolo di sinistra in maniera un po’ meno offensiva. A destra, solito ballottaggio Toloi-Di Lorenzo: l’atalantino potrebbe avere la sua chance. In mezzo, infine, Bastoni potrebbe prendere il posto di Acerbi: sarebbe un altro debutto nel torneo. Ieri anche l’interista è stato provato con i titolari", aggiunge il quotidiano.