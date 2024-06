In vista della decisiva gara contro la Croazia, Federico Dimarco rimane in dubbio. L’esterno dell’Inter si era fermato dopo la partita con la Spagna a causa di un trauma al polpaccio destro. Gli esami clinici hanno escluso lesioni muscolari e oggi verrà sottoposto a un provino sottolinea il Corriere dello Sport.

"Ieri mattina non ha partecipato alle prove tattiche, svolgendo solo un leggero allenamento differenziato sul campo di Iserlohn. Spalletti ha tenuto aperto uno spiraglio e lo porterà come minimo in panchina. Il jolly Darmian resta favorito e dovrebbe prendere il suo posto come terzino sinistro. Si profilano quattro cambi rispetto al blocco dei titolari impiegato con la Spagna a Gelsenkirchen. Lorenzo Pellegrini, Scamacca e Frattesi candidati alla panchina. Hanno speso tanto, è giusto cambiare".