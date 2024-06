Al termine di Svizzera-Italia, Gianluigi Donnarumma ha commentato la brutta sconfitta degli azzurri ai microfoni di Sky Sport. "Se siamo questi? Per me no. Difficile parlare oggi, però c'è davvero bisogno di prendersi le responsabilità e chiedere scusa ai tifosi. Oggi è stata una delusione enorme, non siamo entrati in partita e abbiamo lasciato il pallino a loro".