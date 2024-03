Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e capitano della Nazionale in occasione del match contro l'Ecuador, chiude i conti concludendo con un cucchiaio vincente una bella azione corale e fissando il risultato sul 2-0 finale.

In campo per tutti i 90 minuti Darmian, Bastoni e proprio capitan Barella, mentre Frattesi è subentrato a Pellegrini al 67’ mentre Dimarco ha lasciato il posto a Cambiaso all’88’.

