Nicolò Barella non ha ancora recuperato dall’infortunio. Come riportato da Sky Sport, differenziato sul campo oggi per il centrocampista dell’Inter: restano da valutare le sue condizioni per l’esordio dell’Italia agli Europei. Lavoro differenziato in palestra per Nicolò Fagioli della Juventus. Seguiranno aggiornamenti sui due in vista della prima sfida contro l’Albania.