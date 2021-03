GdS – Euro 2020, Barella e Bastoni ok. Italia, dubbio Sensi: sì ‘alla Verratti’ ma…

Dubbio Sensi per Roberto Mancini in vista delle convocazioni a Euro 2020: il centrocampista dell'Inter si gioca il posto con Pessina

Un test per guadagnarsi un posto all'Europeo. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla rosa dell'Italia di Roberto Mancini in vista di Euro 2020. "Se non sono in discussione Donnarumma, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Verratti, Barella, Belotti e Immobile, tanto per far qualche nome, alcune caselle sono ancora in cerca d’autore" scrive il quotidiano. In difesa non ci sono dubbi, con un solo posto rimasto e Di Lorenzo e Toloi a giocarselo. Ci sarà Alessandro Bastoni dell'Inter, che stasera partirà titolare in Lituania.