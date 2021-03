Lituania-Italia, due nerazzurri in campo e uno in panchina. Sorpresa in attacco?

L'aggiornamento sulle possibili scelte di Roberto Mancini proposto da Sport Mediaset

Torna in campo domani sera l'Italia in casa della Lituania per un nuovo impegno nel gruppo di qualificazione ai prossimi mondiali. Nel 4-3-3 di Roberto Mancini dovrebbe esserci spazio per gli interisti Bastoni, al fianco di Acerbi, e Sensi, in cabina di regia. Panchina per Nicolò Barella, con Pessina e Pellegrini a completare la mediana. In avanti dovrebbe esserci Immobile, con El Shaarawy e Chiesa ai lati, ma non è da escludere l'ipotesi Bernardeschi falso nove, come spiegato da Sport Mediaset. Questa la probabile formazione azzurra: