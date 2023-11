Gli Azzurri di Spalletti soffrono fino alla fine, ma conquistano il pass per l'Europeo: 90 minuti per Acerbi, Dimarco, Barella e Frattesi

Missione compiuta, ma quanta sofferenza! L'Italia pareggia 0-0 contro l'Ucraina e conquistano il pass per Euro 2024. Gli Azzurri resistono fino alla fischio finale, nonostante il forcing finale degli avversari, che reclamano per un fallo in area di rigore tra Mudryk e Cristante, ma l'arbitro lascia correre.