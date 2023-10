Italia femminile, le convocate di Soncin: Inter, prima chiamata per Cambiaghi

Dopo il successo nella gara inaugurale con la Svizzera e la sconfitta di misura a Castel di Sangro con la Svezia, il cammino dell’Italia in Nations League riparte dalle sfide contro le nazionali che guidano il ranking FIFA. Il doppio impegno contro Spagna e Svezia rappresenta un banco di prova importante per la squadra di Andrea Soncin: venerdì 27 ottobre alle 17.45 allo stadio ‘Arechi’ di Salerno andrà in scena il confronto con le campionesse del mondo, mentre martedì 31 ottobre alle 18.30 al Malmö New Stadium è in programma la gara contro le leader della classifica mondiale, reduci dalla vittoria di misura ottenuta meno di un mese fa al 'Teofilo Patini'.