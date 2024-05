Per le Azzurre del ct Soncin in programma una doppia sfida contro la Norvegia: si gioca il 31 maggio e il 4 giugno

Manca una settimana al ritorno in campo della Nazionale Femminile, pronta a riprendere il cammino di qualificazione verso EURO 2025 con la doppia sfida contro la Norvegia. Venerdì 31 maggio (ore 18, diretta su Rai 2) le Azzurre saranno di scena al ‘Ullevaal Stadion’ di Oslo, martedì 4 giugno (ore 18.15, Rai 2) al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, dove l’Italia finora non ha mai perso. Dopo le prime due gare, in cui la squadra di Andrea Soncin ha battuto i Paesi Bassi e perso in casa della Finlandia, la classifica del Gruppo 1 della Lega A vede le quattro selezioni a quota 3 punti.

Per i 180’ contro le scandinave il Ct ha deciso di puntare su 33 calciatrici: oltre al rientro di Michela Catena, Benedetta Glionna, Maria Luisa Filangeri e Annamaria Serturini, che avevano saltato l’ultimo raduno, la novità principale riguarda il ritorno in gruppo di Matilde Pavan, tornata a giocare dopo la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro che l’ha tenuta lontana dal campo per quasi un anno. Si tratta della seconda convocazione in Nazionale maggiore per la 19enne centrocampista dell’Inter, che aveva debuttato nell’aprile del 2023 nell’amichevole con la Colombia.