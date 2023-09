Italia Femminile, le prime convocazioni del neo ct Soncin: 2 ragazze dell’Inter

Il nuovo commissario tecnico della Nazionale ha selezionato 29 calciatrici per le gare di Nations League contro Svizzera e Svezia

Il giorno dopo la presentazione ai media, che ha dato ufficialmente il via al nuovo corso della Nazionale Femminile, Andrea Soncin ha diramato le sue prime convocazioni da Ct: sono 29 le calciatrici chiamate dal neo Commissario tecnico per le gare di UEFA Women’s Nations League contro Svizzera e Svezia, in programma venerdì 22 settembre a San Gallo (ore 19.30, diretta su Rai Sport) e martedì 26 settembre a Castel di Sangro (ore 17.45, diretta su Rai 2).