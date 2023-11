Italia, la formazione ufficiale con l’Ucraina: dal 1′ quattro interisti. Novità Buongiorno

Alle 20.45 l'Italia scende in campo contro l'Ucraina per la partita decisiva in chiave qualificazione a Euro 2024: quattro interisti dal 1‘

Alle 20.45 l'Italia scende in campo contro l'Ucraina per la partita decisiva in chiave qualificazione a Euro 2024. Spalletti ha fatto le sue scelte, c'erano alcuni dubbi soprattutto davanti. Da prima punta gioca Raspadori, panchina per Scamacca. Giocano dal 1' quattro interisti, ovvero Acerbi, Dimarco, Barella e Frattesi; novità Buongiorno al centro della difesa.