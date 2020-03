CdS – Finire i campionati prima delle coppe? Grande occasione per l’Italia perché…

Resta in ballo l’ipotesi di portare a termine i campionati nazionali prima di dedicarsi alle competizioni europee. Il Corriere dello Sport sottolinea: “Se prima saranno giocati i campionati nazionali e poi, da metà luglio, le coppe europee, l’Italia potrebbe avere una grande occasione. Visto che in questo caso non ci sarebbe l’obbligo di far ripartire lo stesso weekend le varie Leghe e considerato che da noi ci sono in calendario 12 giornate più 4 recuperi e un contagio ora in fase più avanzata, la Serie A potrebbe scattare prima delle altre. Dipenderà dalle decisioni del Governo e del ministero della Salute. Il nostro campionato simboleggerebbe la rinascita del calcio e avrebbe una visibilità mondiale pazzesca”.