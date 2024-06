Nella lunga intervista a Diario Olé, Ivan Zamorano ha raccontato anche un aneddoto con protagonista Marco Materazzi . Il debutto dell'ex difensore nerazzurro coincise con una partita contro l'Inter in cui dovette marcare proprio Zamorano. "Se ho avuto nemici? Dopo la partita c'erano sempre strette di mano e la partita finiva lì. Forse (Marco) Materazzi, abbiamo un aneddoto, perché quando debutta lo fa proprio contro di me".

"Mi dice che la notte prima non aveva dormito perché doveva marcarmi, ma con me ha fatto un ottimo lavoro, mi colpiva ad ogni occasione (ride), mi seguiva ovunque. I difensori con me sapevano che se mi avessero colpito avrei risposto allo stesso modo, quindi sono sempre stati un po’ attenti con me".