Under 21, Italia KO 2-0 in amichevole contro l’Inghilterra: 22′ per Bellanova

Si è conclusa l'amichevole dell'Italia Under 21 a Pescara contro l'Inghilterra. Il match è terminato 2-0 per gli inglesi, capaci di risolvere la pratica nei primi 5' di partita grazie alla doppietta - il primo gol su rigore - di Rhian Brewster, ex Liverpool e ora in forza allo Sheffield United. Gli azzurrini hanno chiuso in dieci per il doppio giallo a Rovella a 4' dalla fine.