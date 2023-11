CorSera: “L’Inter quasi come l’Italia: a Torino con la Juve con due risultati su tre”

"È la settimana più lunga del nostro calcio, densa di passione vera, in tutte le sue accezioni. Ancora una volta, come un anno e mezzo fa prima del playoff con la Macedonia, l’Italia arriva alla partita decisiva a ridosso di Juve-Inter. È solo una coincidenza (in quel caso l’Italia perse e l’Inter vinse), ma gli scongiuri si possono fare, tanto uno più o uno meno, che differenza fa: con nove bianconerazzurri ancora in Nazionale e un’altra ventina in giro per il mondo, Spalletti si aggiunge di buon grado a Inzaghi e Allegri, spettatori interessati". Apre così l'articolo del Corriere della Sera, a 6 giorni da Juve-Inter, match importantissimo in ottica corsa al vertice.