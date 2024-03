Le parole del centrocampista: "Come gruppo c'è una singolarità che è quella dell'unione che si sta creando, è un ambiente in cui si sta bene insieme"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara con l'Ecuador, Jorginho, centrocampista della Nazionale, ha parlato così dell'unione di squadra: "Come gruppo c'è una singolarità che è quella dell'unione che si sta creando, è un ambiente in cui si sta bene insieme: è una cosa molto importante perché c'è un gruppo di giocatori che si sente che stanno bene, ridono. Sembra banale ma questo ti dà qualcosa di più in campo".