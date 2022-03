Italia-Macedonia, la Vezzali concede la deroga: stadio con capienza al 100%

La Nazionale sarà seguita, nella gara che si giocherà a Palermo il 24 marzo, da tutti i tifosi che l'impianto può ospitare

Decido io. Lo aveva detto qualche ora fa e si era riferita alla lettera che la FIGC aveva mandato al Ministro della Salute Speranza per assicurare alla Nazionale italiana il cento per cento della capienza nella gara contro la Madedonia del Nord. «Ne ha preso atto - ha spiegato Valentina Vezzali - ma la decisione spetta a me e sto valutando».

La Sottosegretaria allo Sport così ha firmato l’atto che concede, rispetto alle attuali normative relative alle capienze degli impianti sportivi, la deroga per la partita dei playoff di qualificazione a Qatar 2022. La partita è in programma allo stadio Barbera di Palermo per il 24 marzo. Quindi l'incontro potrà quindi disputarsi con la capienza massima consentita per l’impianto.