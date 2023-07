Nella Capitale la Nazionale tornerà a giocare a distanza di due anni dalla sfida con la Svizzera (1-1 il risultato) valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. Gli Azzurri riprenderanno il cammino nelle qualificazioni europee sabato 9 settembre a Skopje con la Macedonia del Nord. Per poi affrontare martedì 12 settembre l'Ucraina a San Siro. Mentre il 14 e 17 ottobre dovranno vedersela con Malta a Bari e far visita all'Inghilterra a Wembley.