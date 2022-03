Stramaccioni: “Italia, Macedonia impegno da non sottovalutare. Dare il 200%”

L'ex allenatore dell'Inter ha parlato della sfida della Nazionale di Mancini, tappa fondamentale verso la finale per la qualificazione ai Mondiali

Eva A. Provenzano

Intervistato da Skysport, l'ex allenatore dell'Inter Andrea Stramaccioni, ha parlato dei play-off dell'Italia. «Qui in Qatar non si fa che parlare del Portogallo e della gara contro la squadra di Ronaldo. Sottolineavo che c'è la partita con la Macedonia, novanta minuti importanti da giocare al 200% perché di gara successiva si può parlare solo al termine di questa gara e le partite diventano facili solo dopo. Saranno novanta minuti difficili. Non mi piace che il nostro avversario abbia poco da perdere in una gara secca. Quindi dobbiamo essere favoriti ma sono otto anni che aspettiamo di tornare al Mondiale e l'impegno non va sottovalutato».

«Una squadra in difficoltà va a cercare le sicurezze, la forza che ti ha fatto fare qualcosa di buono sul tuo cammino. Cerchi gli ingredienti che ti danno soddisfazione e lo fai come gruppo e come singolo. La squadra è abituata a giocare partite da dentro o fuori come questa. Ed è giusto che Mancini metta in campo chi oggi trova a confermare qualcosa di importantissimo per la nostra Nazione», ha aggiunto il mister.

«La nostra immagine fuori dall'Europa è cambiata, dà un'immagine propositiva del gioco, Verratti e Jorginho che giocano insieme. Ormai è una cosa riconosciuta in tutto il mondo. Cosa è successo alla Nazionale di Mancini? Ha sempre fatto un po' fatica a sbloccare le partite, ha un gioco avvolgente, ma manchiamo nei 16 metri, abbiamo segnato con centrocampisti o situazioni. Questo è l'aspetto che mi preoccupa di più, bisogna secondo me sbloccarla prima possibile per mettere la partita su certi binari. Questa Italia ha esterni che giocano col piede invertito, ha un centravanti che in Nazionale non ha con l'Italia la stessa continuità che ha in Serie A. Questo sarebbe importante: sbloccare subito e mettere la gara sul binario giusto», ha spiegato.

(Fonte: SS24)