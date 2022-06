Italia, Malagò: “Sempre difeso Mancini, lanciare i giovani è la strada giusta”

Lo ha detto Giovanni Malagó, presidente del Coni, oggi a Cagliari per la presentazione del libro "Mio papà, il Padre dello Scudetto"

"Ho sempre difeso il ct della Nazionale Mancini, anche quando la squadra non si è qualificata. È una persona intelligente: non ha perso tempo nel cercare nuove soluzioni guardando avanti". Lo ha detto Giovanni Malagó, presidente del Coni, oggi a Cagliari per la presentazione del libro di Stefano Arrica, Sergio Cadeddu e Gianluca Zuddas "Mio papà, il Padre dello Scudetto", dedicato allo storico dirigente del tricolore Andrea Arrica.