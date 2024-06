"La condizione psico-fisica è poco brillante e sembra più preoccupato di rispettare le consegne di Spalletti che di sgasare sulla fascia. Contro la Croazia ha giocato stringendo i denti per una botta al polpaccio e Spalletti si aspetta di averlo in campo (ieri ha lavorato in palestra) anche contro la Svizzera: la speranza è che torni a incidere negli ultimi trenta metri come ha fatto tutto l’anno con Inzaghi".