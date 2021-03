Italia, Mancini perde 3 giocatori: Chiellini, Berardi e Caputo lasciano il ritiro

Contro la Bulgaria il c.t. azzurro dovrà fare a meno dei due giocatori del Sassuolo e del difensore della Juve

Dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord, l'Italia di Mancini sfiderà la Bulgaria. Ma il c.t. azzurro dovrà fare a meno di tre giocatori: Chiellini, Caputo e Berardi. Come riporta Repubblica, i tre hanno lasciato il ritiro della Nazionale.

"L'ala del Sassuolo, acciaccato, anche se era comunque prevista la staffetta con Chiesa. Anche il capitano Chiellini rientra come previsto alla Juventus: a Sofia lo dovrebbe sostituire Acerbi, in Lituania Bastoni. Lascerà domani mattina il ritiro della Nazionale anche Caputo per il riacutizzarsi di un lieve problema muscolare che il centravanti del Sassuolo accusa da qualche tempo".