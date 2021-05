Italia, verso l’Europeo: rischia Kean, Mancini pensa a Raspadori. Sensi spera

Oggi Roberto Mancini annuncerà la lista dei convocati per l’Europeo

Oggi Roberto Mancini annuncerà la lista dei convocati per l’Europeo. 28 nomi che diventeranno 26 entro la mezzanotte del primo giugno quando bisognerà consegnare la lista all’Uefa. Come sottolinea il Corriere della Sera, il motivo per cui il c.t. ne chiama due in più è essenzialmente di natura fisica: valutare bene le condizioni di Stefano Sensi e Giacomo Raspadori.