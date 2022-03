Italia, Mancini: “Partita incredibile, dovevi vincere 4 o 5-0. Futuro? Difficile”

Le parole del ct: "Una partita incredibile con la Svizzera: non si può dire nulla, quando uno perde deve stare in silenzio e basta"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la sconfitta contro la Macedonia, Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato così dell'eliminazione dai Mondiali del 2022: "Era una partita in cui devi vincere 4 o 5-0, questo è il calcio: subisci un gol al 90' e non hai neanche tempo di recuperare. Una partita incredibile con la Svizzera: non si può dire nulla, quando uno perde deve stare in silenzio e basta. Futuro? Mi sembra sia un po' difficile parlarne oggi e dire quello che accadrà.