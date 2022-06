Repubblica – Italia, Mancini voleva puntare su Pinamonti. Crescita rallentata perché…

L'allenatore della Nazionale avrebbe voluto puntare sull'attaccante già nel 2019 ma all'Inter ha trovato poco spazio

Mancini nel 2019 aveva parlato di un giovane sul quale scommettere per l'attacco dell'Italia. Non aveva detto il nome ma parlava di Pinamonti .

Aveva venti anni, ma da quel giorno il giocatore è rimasto in lista d'attesa per tre anni. Il quotidiano La Repubblica scrive: "La sua crescita l’hanno rallentata i giochi di mercato tra Genoa e Inter, limitandone lo spazio. Lo ha superato Scamacca, ma in due, tolta l’esperienza con l’U21, l’Europa l’hanno vista meno di uno studente alla prima settimana di Erasmus. Difficile dire se siano loro a essere acerbi o se in Italia si preferisca sempre l’usato sicuro, Giroud o Dzeko, Zapata o Mertens".